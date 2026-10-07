Impallomeni: “Il Napoli è messo male per gli infortuni, la ripresa è un’incognita”

Impallomeni analizza la ripresa della Serie A e sottolinea l’emergenza del Napoli.

La Serie A è pronta a ripartire dopo la lunga sosta dedicata alle Nazionali, ma gli effetti dei numerosi impegni internazionali potrebbero farsi sentire già nel prossimo turno di campionato. A soffermarsi sulle possibili difficoltà delle squadre è stato Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, intervenuto alla radio di Tuttomercatoweb.com. Per Impallomeni è complicato prevedere quale impatto avrà la ripresa: “Difficile dirlo, ma qualche squadra sarà ingolfata. È un'incognita per tutte la ripresa”.

Impallomeni sul Napoli: “È messo male per gli infortuni”

Tra le squadre maggiormente penalizzate dalla situazione c'è il Napoli di Massimiliano Allegri, che deve fare i conti con diverse indisponibilità proprio alla vigilia del ritorno in campo. Impallomeni ha evidenziato anche la necessità di risposte da parte delle altre big: “Milan e Juve devono dare una risposta significativa, il Napoli è messo male per gli infortuni. E poi vedremo Como-Roma e l'Inter cosa faranno”. Per gli azzurri, dunque, la ripartenza arriva in un momento particolarmente delicato, con Allegri chiamato a gestire le numerose assenze e un calendario nuovamente fitto di appuntamenti.