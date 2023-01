Improta: “Elmas pronto come vice Kvara, ma sono tentato da un’altra soluzione”

"Rinnovo Spalletti in caso di scudetto? Il primo pensiero di Spalletti sarà quello di restare".

Gianni Improta , ex azzurro e dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli : " Nicola richiamato dalla Salernitana? Penso che sarà successo qualcosa all’interno dello spogliatoio dopo l’esonero di Nicola, forse c’è stata una richiesta da parte della squadra e il presidente ha fatto un dietrofront. La definirei una scelta più che giusta, ero contrario all’esonero e mi fa piacere che Iervolino l’abbia pensata come me.

Rinnovo Spalletti in caso di scudetto? Il primo pensiero di Spalletti sarà quello di restare, lo testimoniano le belle cose che dice nei confronti della città, dei napoletani e della squadra stessa. Ma vorrà capire principalmente come si comporterà il Napoli in Europa, se valuterà positivamente le aspettative credo che non abbia nessun problema a prolungare il suo contratto.

Elmas vice Kvara? Ha risposto sempre presente, mi auguro che lo faccia anche stasera anche se sono tentato da un’altra soluzione. Non mi dispiacerebbe, infatti, vedere lì a sinistra Lozano. Giocando sul piede opposto avrebbe la possibilità di convergere, fare qualche assist, o concludere a rete”.