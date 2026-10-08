Infortunio Olivera, prof. Castellacci: "Rientro prima di un mese"

Ospite di Stile TV nella trasmissione “Salite sulla giostra”, Enrico Castellacci, ex medico sociale della Nazionale italiana, ha parlato anche del futuro azzurro: “Il futuro della Nazionale dobbiamo vederlo più roseo anche perché al momento è abbastanza nero! Mi pare di capire però che siamo arrivati ad un punto di risalita quindi sono già sereno”. Poi è passato all’infermeria del Napoli, partendo da Olivera: l’otturatore è meno grave del soleo, che è molto più rognoso, e se si tratta di una lesione distrattiva si presume un primo grado, una cosa leggera con tempi tra i 15 e i 20 giorni. Diverso il discorso per Vergara, per il quale è stato diagnosticato un medio grado: c’è un ematoma e i tempi si allungano, tra un mese e un mese e mezzo.

McTominay disponibile, Anguissa più vicino al rientro

Su McTominay, Castellacci ha spiegato che il centrocampista è famoso e per questo se ne parla tanto, ma l’ablazione la subiscono anche molte altre persone, atleti compresi. Ha già ottenuto l’idoneità sportiva, quindi la questione è superata: l’intervento non richiede una convalescenza lunghissima e la sua disponibilità è assodata. Se lo utilizzerà o meno, lo deciderà Allegri. Alisson Santos, infortunatosi il 10 settembre, avrà bisogno di un mese, un mese e mezzo per recuperare. Per Anguissa il procedimento è più veloce: in una ventina di giorni dovrebbe risolvere il problema.