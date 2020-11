Insigne, l'ex agente: "Oggi è facile esaltarlo, ma già da anni non ce ne sono di più forti!"

Antonio Ottaiano, ex agente di Lorenzo Insigne, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "A Lorenzo non manca nulla per diventare un top mondiale. Lo conosco da quando aveva 13 anni, già allora avevo capito che avrebbe avuto una grandissima carriera. In Italia già da qualche anno non c'è nessuno più forte di Insigne. Evidentemente Gattuso è stato capace di toccare le corde giuste. Oggi è semplice dire che Lorenzo è forte e ad esaltarlo. Scudetto? Non credo che dipenda da un solo calciatore, quindi neanche da Insigne. Può contribuire, dare qualcosa in più, ma gli obiettivi e i risultati dipendono sempre da tutta la squadra. Vale per il Napoli, così come vale per la Nazionale".