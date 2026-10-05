Italia, Maccarone: "Vogliamo coraggio! Abbiamo tanti attaccanti giovani e bravi"

Maccarone racconta l’Italia prima della Turchia: coraggio, giovani e voglia di divertirsi, con un ricordo speciale legato a Bologna

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Italia-Turchia, il clima in casa azzurra è quello di una Nazionale che vuole confermare i segnali positivi mostrati nelle ultime uscite. Tra coraggio, qualità offensiva e voglia di giocare con maggiore libertà, lo staff di Roberto Mancini ha chiesto alla squadra di proseguire sulla strada intrapresa e di affrontare la gara con entusiasmo. Il collaboratore tecnico della Nazionale Massimo Maccarone, intervenuto ai microfoni di Sky Sport poco prima del match del Dall’Ara, ha parlato così: "Vogliamo avere coraggio, come dice Mancini. Abbiamo tanti attaccanti bravi e giovani che vogliono fare bene, come il resto della squadra".

Cosa avete chiesto ai giocatori in vista della gara di stasera?

"Di fare quello che hanno fatto nelle ultime due gare: divertirsi e fare gol. Percepiamo un po' di gioia in più, vogliamo farli stare tranquilli".

Maccarone e il ricordo di Bologna:

"Sono molto contento di essere parte di questo gruppo, abbiamo Montella dall'altra parte oggi e ricordo quando nel 2002 gli procurai il rigore che poi trasformò contro l'Inghilterra, al mio debutto in azzurro".

In questo stadio l'esultanza più iconica di Maccarone, la birra bevuta in panchina dopo un gol?

"Sì, molto bella. Ho tanti amici a Bologna. Ha portato bene allora e spero porti bene anche stasera".