Italia, Mancini in conferenza: "Cambieremo qualcosa. Vergara? Ha chance di giocare"

Roberto Mancini apre alla possibilità di vedere Vergara in campo dal 1' per Italia-Turchia: le parole del ct in conferenza stampa

Alla vigilia di Italia-Turchia, il commissario tecnico Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche su Antonio Vergara. Il fantasista del Napoli, candidato a trovare spazio dal primo minuto, è stato citato insieme a Romano tra i giovani che possono essere impiegati nella sfida di Nations League. Di seguito le parole del ct azzurro.

Dobbiamo aspettarci un'ltalia molto diversa o cercherà di confermare il blocco Italia che si è visto nelle ultime uscite?

"Qualcosa cambieremo. Chiaramente ci sono stati solo due giorni e rispetto alle gare con Turchia e Francia cambieremo qualcosa. Nella mia testa qualcuno non ci sarà, ma per gli altri valuteremo fino all'ultimo".

Vergara e Romano possono giocare?

"Sono due giocatori giovani ed hanno possibilità di giocare".

Cosa rappresenta Barella per questa Nazionale?

"È ancora giovane e può rappresentare ancora tanto per la Nazionale. Sono d'accordo con lui: deve recuperare in termini di gol".

Sarà un vantaggio affrontare la Turchia senza Guler?

"Credo che Montella abbia fatto un ottimo lavoro e la Turchia sia una grande squadra. Ora non sta vivendo un gran momento ma a Montella va dato atto di aver fatto un gran lavoro e di averla riportata nel gruppo A di Nations League. Ho visto giocare molti di questi giocatori anche quando erano più giovani e penso che questa squadra sia forte, sono solo stati sfortunati al Mondiale".

Le è piaciuta questa lunga sosta per le Nazionali?

"lo sono stato bene e penso anche i ragazzi si siano divertiti. Tuttavia penso che rispetto al format precedente sia troppo faticoso, soprattutto per i giocatori".

Qual è l'errore che non si deve commettere domani?

"L'errore che si possa fare è pensare che domani sarà una sfida semplice. Non dobbiamo sottovalutare la Turchia solo perché ha perso con il Belgio".

Donnarumma ci sarà anche domani?

"Stiamo valutando se mettere il quarto portiere (ride, ndr)".

Cosa prova nel tornare a Bologna? Come sta vedendo Cambiaghi?

"Amo Bologna e i bolognesi mi dimostrano sempre il loro affetto. Cambiaghi mi è sempre piaicuto già dai tempi dell'Empoli perchè pensavo che potesse diventare un grande esterno. Ci stiamo lavorando".