Italia molto 'campana'? Vergara: "Nazionale a trazione campana. E poi c'è Gigio..."
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Nell'intervista rilasciata a La Repubblica, Antonio Vergara ha commentato l'alta quota di Italiani nati in Campania presenti in questa spedizione.
Antonio Vergara, stella in questo momento della Nazionale italiana, ha commentato a La Repubblica anche la quantità di calciatori nati in Campania che sono presenti tra i convocati di Roberto Mancini. Il centrocampista tra l'altro si è anche complimentato con Gigio Donnarumma attore di una super prestazione contro la Francia.
Tanti campani in Nazionale
"È una Nazionale a trazione campana. Donnarumma contro la Francia ha fatto parate pazzesche: meno male che sta con noi, altrimenti far gol sarebbe diventato impossibile".
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Giornalista di TuttoNapoli.net, segue l’attualità del Napoli con notizie ed approfondimenti ed è inviato al seguito della Primavera per Radio Tutto Napoli
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