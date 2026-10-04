Italia molto 'campana'? Vergara: "Nazionale a trazione campana. E poi c'è Gigio..."

Nell'intervista rilasciata a La Repubblica, Antonio Vergara ha commentato l'alta quota di Italiani nati in Campania presenti in questa spedizione.

Antonio Vergara, stella in questo momento della Nazionale italiana, ha commentato a La Repubblica anche la quantità di calciatori nati in Campania che sono presenti tra i convocati di Roberto Mancini. Il centrocampista tra l'altro si è anche complimentato con Gigio Donnarumma attore di una super prestazione contro la Francia.

Tanti campani in Nazionale

"È una Nazionale a trazione campana. Donnarumma contro la Francia ha fatto parate pazzesche: meno male che sta con noi, altrimenti far gol sarebbe diventato impossibile".