Italia U21, Baldini non si nasconde: “Europeo da vincere. Niente ipocrisie, siamo i più forti!”
L’Italia Under 21 ha staccato il pass per gli Europei di categoria. Il 6-2 rifilato ieri alla Polonia ha garantito agli Azzurrini la qualificazione diretta e regalato grande soddisfazione al commissario tecnico Silvio Baldini, che al termine della gara ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “I ragazzi sono stati splendidi, hanno giocato una grande partita, divertendo i tifosi venuti a Pescara e chi ha guardato dalla tv. Sono stra-felice, i ragazzi mi sono sempre stati vicini e ci tenevano a darmi una soddisfazione qui, dove ho vissuto emozioni fortissime”.
Baldini non si nasconde: “Dobbiamo vincere”
Archiviata la qualificazione, il ct non si nasconde quando gli viene chiesto con quali ambizioni l’Italia arriverà alla fase finale dell’Europeo. La risposta è netta: “Quando partecipi, lo fai per vincere. Altrimenti ti nascondi nell’ipocrisia: preferisco rischiare, anche a costo di fare brutta figura. Siamo i più forti e dobbiamo vincere”.
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