Italia U21, Baldini non si nasconde: “Europeo da vincere. Niente ipocrisie, siamo i più forti!”

Dopo il 6-2 alla Polonia e la qualificazione diretta all’Europeo, il ct dell’Italia Under 21 Silvio Baldini esulta e fissa l’obiettivo.

L’Italia Under 21 ha staccato il pass per gli Europei di categoria. Il 6-2 rifilato ieri alla Polonia ha garantito agli Azzurrini la qualificazione diretta e regalato grande soddisfazione al commissario tecnico Silvio Baldini, che al termine della gara ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “I ragazzi sono stati splendidi, hanno giocato una grande partita, divertendo i tifosi venuti a Pescara e chi ha guardato dalla tv. Sono stra-felice, i ragazzi mi sono sempre stati vicini e ci tenevano a darmi una soddisfazione qui, dove ho vissuto emozioni fortissime”.

Baldini non si nasconde: “Dobbiamo vincere”

Archiviata la qualificazione, il ct non si nasconde quando gli viene chiesto con quali ambizioni l’Italia arriverà alla fase finale dell’Europeo. La risposta è netta: “Quando partecipi, lo fai per vincere. Altrimenti ti nascondi nell’ipocrisia: preferisco rischiare, anche a costo di fare brutta figura. Siamo i più forti e dobbiamo vincere”.