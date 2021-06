Jorginho ricorda: "Nell'Hellas non giocavo mai, Mandorlini non mi voleva"

Jorginho, ex centrocampista del Napoli, oggi al Chelsea, ha parlato al Telegraph del suo passato: "Non giocavo molto all’Hellas nel 2010 e ho finito per andare in prestito alla Sambonifacese, in Lega Pro. Mi sono divertito molto lì, ma poi, quando sono tornato a Verona, erano stati promossi in serie B e Mandorlini, l’allenatore, non mi voleva. È stato il direttore sportivo Gibellini a insistere perché mi desse una possibilità: se non li avessi convinti dopo sei mesi sarei andato via”.