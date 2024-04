L'agente Pino: "David l'ideale per il dopo Osimhen, ma mi piace anche un altro"

L'agente Letterio Pino ha parlato in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com nel corso della consueta rubrica La voce dell'agente

L'agente Letterio Pino ha parlato in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com nel corso della consueta rubrica La voce dell'agente.

Cosa ne pensi del lavoro di Marotta e Ausilio all'Inter sia per quanto riguarda le operazioni passate che quelle future? Per l'anno prossimo l'Inter ha già preso Taremi e Zielinski

"Marotta, Ausilio e Baccin negli ultimi anni non hanno mai sbagliato un colpo. L'Inter deve fare i conti con delle criticità, serve un mercato fantasioso e in questo sono davvero bravi perché riescono ad arrivare prima. Non solo, hanno il blasone della squadra e l'appeal personale. Per vincere uno scudetto spendendo il meno possibile, bisogna essere davvero bravi".

Chi ti ha colpito di più in questi due anni tra Motta, Italiano e Palladino? "Io ho una passione per Thiago Motta, lo avevo visto quando allenava le giovanili del PSG. Proponeva gioco, voleva dare una mentalità di questo tipo. Quello che sta facendo a Bologna è sotto gli occhi di tutti, tolto Inzaghi probabilmente è il miglior allenatore che c'è in Italia. I migliori allenatori sono ex centrocampisti? Sì. Sono quelli abituati a ragionare, che hanno una visione di gioco che li porta ad essere avvantaggiati quando diventano allenatori".

Il colpo di mercato che ti aspetti in estate? "Mi piacciono molto Viktor Gyökeres e Jonathan David. Il Milan cercherà un prospetto del genere, soprattutto vista la probabile partenza di Giroud. Viaggiano entrambi su cifre importanti, tutti hanno bisogno di una punta: chi li ha li vende a caro prezzo".

Se il Napoli dovesse cedere Osimhen quale attaccante potrebbe essere quello giusto? "David potrebbe essere il nome giusto, è abituato ai palcoscenici internazionali. Un minimo di rischio c'è sempre, ma l'ambiente del Napoli ti mette in condizione di dare il 110%".