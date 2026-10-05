Lang titolare con l’Olanda: "Porterò positività a Napoli! Lì devo adattarmi ad un gioco diverso…”

Noa Lang torna a parlare della sua esperienza al Napoli e lo fa direttamente dal ritiro dell'Olanda. L'esterno azzurro, al termine della sfida contro la Serbia vinta 2-1 dagli Oranje, ha raccontato le sensazioni provate tornando a giocare nello stadio che lo aveva visto protagonista con la maglia del PSV.

"Devo dire che è stato molto bello ritornare a giocare in quello che era il mio stadio quando giocavo nel Psv. Non è stato per niente facile affrontare una squadra come la Serbia che faceva praticamente blocco basso lasciandoti pochi spazi per trovare la giusta giocata. Sono contento di aver giocato titolare, credo di aver fatto bene già contro la Grecia quando sono stato inserito a gara in corso. Forse quella prestazione ha convinto il Ct a schierarmi titolare".

Lang: "La filosofia di gioco è diversa rispetto a quella dell'Olanda"

"Come ho già avuto modo di dire prima di queste dichiarazioni che non è mia intenzione parlare del Napoli in questo momento. Cerco di portarmi sicuramente a Napoli questa positività delle gare giocate con l'Olanda, non posso aggiungere altro sulla situazione. Sicuramente dovrò adattarmi lì perché la filosofia di gioco è diversa rispetto a quella dell'Olanda. Penso sia questo il prossimo step che devo fare in modo da compiere un passo in avanti. Ajax? Era una cosa concreta in estate. Ho riflettuto molto ma poi non è stato possibile. Mentirei se dicessi che non era l'Ajax il club interessato a me".