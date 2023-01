Lo juventino Giletti sbotta: "Ma le procure di Milano, Roma e Napoli non indagano mai?"

"Alla fine, la mia sensazione è che un calcio malato di plusvalenze come quello italiano metta sull’altare un’unica squadra".

Dopo la penalizzazione di 15 punti data alla Juventus per il caso plusvalenze, il conduttore Massimo Giletti, noto tifoso bianconero, ha espresso tutto il suo disappunto in un video messaggio: "Ma le procure delle altre città, Milano, Roma, Napoli… non indagano mai? Si indaga solo a Torino, e solo sulla Juventus. È follia emettere una sentenza nel corso di un campionato, anziché aspettare la fine della stagione e avere molti più elementi e fare un unico processo. Alla fine, la mia sensazione è che un calcio malato di plusvalenze come quello italiano metta sull’altare un’unica squadra, e faccia il sacrificio della Juventus com’era già stato fatto con Calciopoli.