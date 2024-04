Lo Monaco: "Altro che Conte, andrei a prendere subito Bielsa"

Il dirigente Pietro Lo Monaco è intervenuto a Radio Marte per commentare le voci legate alla panchina del Napoli

Il dirigente Pietro Lo Monaco è intervenuto a Radio Marte per commentare le voci legate alla panchina del Napoli.

"Gasperini? Sarei molto scettico, farà fatica a muoversi da Bergamo, dove c'è un progetto partito anni fa e che l'ha fatto attestare nei quartieri alti della serie A, ora va a vincere ad Anfield contro il Liverpool 3-0 dando dimostrazione di grande consistenza di squadra e guida tecnica. Proprio per questa situazione critica a livello dirigenziale, il presidente dovrebbe solo meditare, perché non è mai successo che la squadra campione d'Italia abdichi così presto. De Laurentiis doti la sua società di un organigramma manageriale di spessore e di un tecnico di livello.

Non esistono solo Conte o Gasperini: l'Arsenal ha avuto il coraggio di puntare su Arteta, il Bayer Leverkusen ha vinto lo scudetto per la prima volta nella storia con Xabi Alonso. Fosse per me, andrei a prendere el Loco Bielsa, uno che mangia pane e calcio, non accetta compromessi, tira dritto per la sua strada, è argentino, ha una considerazione mondiale. Bielsa va con i progetti: se gliene poni uno davanti importante, non ha problemi a venire a Napoli, anche se è legato all'Uruguay. Certo potrebbe fare scintille con De Laurentiis. Il presidente deve essere bravo ad individuare le persone giuste per il suo Napoli, Napoli è troppo più grande di qualsiasi presidente che decida di acquistarlo".