Gazzetta - Quarta nel mirino di ADL: la strategia per strapparlo alla Fiorentina

Il Napoli punta la Fiorentina per rinforzarsi in vista della prossima stagione: in particolare, De Laurentiis ha messo da tempo nel mirino Lucas Martinez Quarta

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il Napoli punta la Fiorentina per rinforzarsi in vista della prossima stagione: in particolare, De Laurentiis ha messo da tempo nel mirino Lucas Martinez Quarta. Lo conferma anche nell'edizione odierna la Gazzetta dello Sport: a giugno per il club azzurro sarà rivoluzione, partendo soprattutto dalla difesa. De Laurentiis metterà sul mercato 120 milioni, un terzo dei quali destinati alla difesa.

Ed è allora che gli azzurri proveranno a strappare Quarta alla Fiorentina. Il difensore argentino, 8 gol quest'anno, piace tanto al patron dei campani e ha il contratto in scadenza nel 2025. Insieme al Chino, il Napoli continua a puntare gli occhi anche su un ex viola come David Hancko, difensore slovacco attualmente al Feyenoord.