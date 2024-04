Gazzetta - Rinnovo Kvara, l’agente chiede 5mln: ADL può offrire primo contratto di Osimhen

Potrebbero essere giorni importanti per la trattativa per il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia.

Potrebbero essere giorni importanti per la trattativa per il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. La Gazzetta dello Sport scrive: “Il suo agente Jugeli è arrivato a Napoli nelle scorse ore e adesso aspetta soltanto una chiamata per sedersi a un tavolo con De Laurentiis e cominciare a imbastire la trattativa.

Mamuka vorrà capire come il Napoli intende ripartire e quale sarà il progetto intorno al suo assistito. Khvicha e suo papà Badri sono felici a Napoli, l’entourage chiederà 5 milioni netti per allungare fino al 2028. De Laurentiis sa che deve fare un sacrificio ma vorrebbe arrivare a 4,5 (bonus inclusi) come da primo contratto di Osimhen. Il Barcellona è in agguato e ha già contattato Jugeli: Xavi vuole Kvara, ma trattare col Napoli non è semplice”.