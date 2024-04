Chiariello: “Juan Jesus da mettere fuori! Scarso ed ha prevaricato Di Lorenzo!”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio Umberto Chiariello, è intervenuto con il suo editoriale

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio Umberto Chiariello, è intervenuto con il suo editoriale: "I numeri spesso non mentono, anche se non dicono tutto. In un’altra occasione ho raccontato quanto il calcio sia infido, inesatto, non è una scienza, e quanto sia impossibile, a volte, fare valutazioni corrette a priori. Chi avrebbe immaginato questo Bologna?

Chi avrebbe immaginato che l’Inter avrebbe vinto lo scudetto così anticipatamente trovando in Thuram il perfetto sostituto di Lukaku? E chi avrebbe immaginato che la squadra pluripremiata e così riconosciuta in tutto il mondo, avrebbe fatto questo campionato? Il calcio è questo, fatto di cose imponderabili, non si poteva prevedere un crollo così grave. Sono stati fatti tutti gli errori del mondo e continuano a farli gli allenatori: perché Calzona non mette fuori squadra Juan Jesus che, oltre ad essere il più scarso della squadra, ha deciso di prevaricare il suo stesso capitano?

Visto che ormai il Napoli è fuori, vogliamo vederli questi ragazzi? Possiamo mai continuare con Juan Jesus che non è all’altezza del compito, che non merita di giocare. A Empoli bastava scendere in campo e non fare le belle statuine, oggi staremmo parlando di un Napoli in corsa per la Champions. Il discorso è molto semplice: sono arrabbiato con la squadra. Non so chi arriverà sulla panchina del Napoli, ne leggo di ogni, ma chiunque verrà, dovrà dire a De Laurentiis che Juan Jesus e Anguissa non fanno parte del progetto, che si devono accomodare e cambiare squadra".