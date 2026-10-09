Lotta Scudetto, Di Gennaro: "Perché non citiamo mai questa squadra?"

Perché dimentichiamo il Como?”. È l’interrogativo che si pone Antonio Di Gennaro sulla lotta scudetto. L’ex centrocampista della Fiorentina, intervistato dall’edizione odierna de Il Mattino, ha parlato così dei lariani: “Al netto dell’ultima sconfitta contro il Frosinone, hanno un progetto interessante, giovani fortissimi, una squadra che lo scorso anno ha fatto un miracolo, ma meritandolo tutto”. Ripetersi sarà più complicato, ma non impossibile, anche perché il Como ha “un’arma in più rispetto a Inter e Roma: non hanno la pressione di dover vincere qualcosa”. Più critico il giudizio su Juventus e Milan, che “devono fare di più di quello che si dice”. Su Spalletti, Di Gennaro nota che “non pare stia portando un valore aggiunto importante”: raccogliere un solo punto tra Milan e Sassuolo significa che qualcosa non va. Il paragone con quanto fatto da Allegri a Torino, aggiunge, ancora non regge: i bianconeri avevano centrato la Champions e un buon cammino europeo, che li aveva portati al Mondiale per Club e a incassare tanti soldi.

“Ai giovani serve spazio”: il giudizio sulla Nazionale di Mancini

Sulla Nazionale, Di Gennaro sottolinea che Mancini è “un ottimo allenatore”, ma per dargli una mano servirebbe cambiare le regole, e non sa quanto sia possibile. A suo avviso i top club italiani di Serie A devono far giocare di più i giovani, come fa il Napoli con Vergara. Il confronto con l’Inghilterra, dove le Academy “sfornano tanti giovani talenti”, è impietoso: “Noi abbiamo i vivai ma poi ci manca sempre l’ultimo passaggio”.