Malfitano: "Chi dice che Calzona ha cambiato il Napoli ci prende in giro, ma chi l'ha mai visto?"

L'ha detto il giornalista Mimmo Malfitano a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre

“Credo veramente molto poco alla corsa al quinto posto del Napoli. In questo momento – ha detto il giornalista Mimmo Malfitano a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre - sia il Napoli che l'Atalanta devono fare i conti con le conseguenze degli impegni con le Nazionali di questi giorni. L'Atalanta potrebbe rinunciare a Koopmeiners e De Ketelaere e il Napoli ha in dubbio Kvara e deve capire bene le condizioni di Osimhen.

Diciamo che quella di sabato è l'ultima partita che può tenere in piedi le speranze del Napoli di arrivare in Champions. Io però vedo troppo ottimismo e, invece, ci andrei molto cauto perché l'Atalanta è una signora squadra e merita molto rispetto. A chi dice che questo è il Napoli di Calzona io rispondo ma chi lo ha mai visto il Napoli di Calzona. Dove abbiamo mai visto una squadra di Calzona?

Se vogliamo prenderci in giro allora diciamo che Calzona ha cambiato il Napoli. Ma se vogliamo essere realisti, come credo di esserlo io, allora dobbiamo prendere l'allenatore. E se vogliamo tornare vincenti nel giro di tre anni allora ci vuole una struttura che parta dalla dirigenza ed arrivi all'allenatore. Non perché Calzona, che può fare tante cose, non ne sia capace ma perché è sempre stato un secondo e deve continuare a fare quel tipo di lavoro perché stare in panchina tutte le domeniche è un'altra cosa. E le notizie che mi arrivano è che il prossimo allenatore può essere Calzona”