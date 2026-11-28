Mancini e la lotta-Scudetto: “Avevo molta fiducia nel Napoli, ma troppi infortuni”
Gli infortuni hanno condizionato il cammino del Napoli nella prima parte della stagione, ridimensionando le aspettative di chi considerava gli azzurri tra i principali favoriti per la conquista dello Scudetto. Tra questi anche Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale italiana, che all'indomani del suo sessantaduesimo compleanno ha espresso il proprio giudizio sulla corsa al titolo. L'ex allenatore di Inter e Manchester City vede nella Roma la possibile vincitrice del campionato.
Mancini sulla corsa Scudetto e sulle difficoltà del Napoli
Intervistato da Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, Mancini ha risposto così alla domanda su chi vincerà il campionato: “Penso la Roma”. Poi il giudizio sulle altre pretendenti al titolo, con un riferimento particolare all'emergenza infortuni che ha condizionato il rendimento della squadra di Massimiliano Allegri: “Credo che l’Inter sia la squadra migliore. Avevo molta fiducia nel Napoli all’inizio, però ha avuto troppi infortuni. Sulla Lazio posso dirti questo: non puntate sul suo crollo”.
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