Sorrentino: “Lucca ormai ha chiuso col Napoli! Lang? Mi piacerebbe capire questa rabbia”

L'ex portiere Stefano Sorrentino si è soffermato sul momento del Napoli, sul futuro di Lorenzo Lucca e sulle recenti polemiche riguardanti Noa Lang.

La necessità di ritrovare continuità in campionato, la gestione dei campioni e le possibili mosse di mercato della società partenopea. Di questo e non solo ha parlato l'ex portiere Stefano Sorrentino, intervenuto nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “La partita contro il Sassuolo è importante per il Napoli, anche mentalmente, ma è anche la più complicata per il prosieguo della stagione. Le tabelle per recuperare punti hanno troppe variabili. Il Napoli dovrebbe ragionare una partita alla volta. De Bruyne? A volte le persone confondono la differenza tra campione e leader. De Bruyne è un campione. Io ho commentato il Belgio al Mondiale contro gli USA e dopo ho passato un pomeriggio con Garcia, e mi ha detto che De Bruyne e Lukaku erano dei leader silenziosi. Chiaramente, era un contesto diverso come il Mondiale”.

Sorrentino sul mercato del Napoli e sul caso Lang

“Zirkzee in Italia ha fatto bene. Al Manchester United non vincono da tanti anni, la pressione è tanta, e forse alcuni giocatori questa stessa pressione non la reggono. A me Hojlund piace tantissimo, però cos’ha fatto vedere fino ad oggi? Lucca per la prestazione a Venezia è stato massacrato, ma ormai ha chiuso con il Napoli, è entrato nel vortice. Lang? I social spesso fanno più danni della grandine. A me farebbe piacere parlarci per capire questa rabbia che ha. Magari secondo il suo punto di vista è stato criticato troppo”.