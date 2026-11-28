Futuro De Bruyne, Alvino: "Allegri non vuole perderlo! Ma il Napoli non eserciterà l'opzione"

Carlo Alvino fa il punto sul momento del Napoli, soffermandosi sul futuro di Kevin De Bruyne e sulle possibili operazioni di mercato a gennaio.

Il momento del Napoli, l'importanza della trasferta contro il Sassuolo e le prospettive di mercato in vista di gennaio. Sono questi i temi affrontati dal giornalista Carlo Alvino nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “La partita interessante per il Napoli è Como-Juventus, visto che i bianconeri sono a tre punti. È chiaro che gli azzurri devono puntare alla vittoria per potersi permettere di puntare alla zona Europa. Il Napoli s’era già ripreso nel secondo tempo contro la Lazio, poi ha dato continuità contro il Torino e ha conquistato un pareggio insperato col Manchester City. Adesso servirà vincere domenica contro il Sassuolo. Penso sia giusto guardare partita per partita”.

Alvino sul futuro di De Bruyne e sul mercato del Napoli

“De Bruyne? Le sue condizioni fisiche sono da monitorare. Ha giocato diverse partite consecutive, anche per gli infortuni avuti nella rosa del Napoli, come quello di Vergara a inizio partita contro il Torino. Il Napoli non eserciterà l’opzione per il terzo anno di contratto di De Bruyne. Ad oggi è il giocatore tecnicamente parlando più forte del Napoli, Allegri non vorrebbe perderlo. Fino al 20 dicembre c’è l’obiettivo di rendere dignitosa la classifica di campionato e capire che percorso fare in Champions League. Sicuramente avvicinarsi alle zone alte della classifica aiuterebbe il Napoli per la permanenza del giocatore. Al Napoli dispiacerebbe se De Bruyne dovesse andar via a gennaio, molto quindi dipenderà dalla classifica di campionato e Champions. Il mercato? Lucca dovrebbe essere ceduto in prestito e il Napoli dovrebbe contribuire a pagare l’ingaggio. Sarebbe una cosa inusuale per il club azzurro, ma la situazione riguardo il centravanti è chiara. Di Varela si parla di oltre 40 milioni di euro, ma è una cifra incredibile, concettualmente sbagliata. Ha giocato solo 13 partite in Serie A”.