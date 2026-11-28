Iezzo: "Milinkovic poco reattivo sul primo gol del City. E ci sono anche altri errori..."

Gennaro Iezzo analizza il primo gol subito dal Napoli contro il Manchester City e critica il posizionamento di Vanja Milinkovic-Savic

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso della trasmissione DeliettaGol, analizzando il primo gol subito dagli azzurri contro il Manchester City. L'ex estremo difensore ha evidenziato alcune disattenzioni di Billy Gilmour e Kevin De Bruyne, soffermandosi anche sul posizionamento di Vanja Milinkovic-Savic e sulle differenze di reattività rispetto ad Alex Meret.

Iezzo analizza il primo gol subito dal Napoli contro il City

"Tutti i gol possono essere evitati, però si fa gol, altrimenti le partite finirebbero sempre 0-0: c'è sempre qualche errore da parte della squadra che lo subisce. Nel primo gol del City c'è la posizione di Gilmour: l'unica linea di passaggio era quella, che poteva fargli male. E poi anche De Bruyne poteva essere più attento, lì doveva abbassarsi e stare sul suo uomo". Milinkovic-Savic ha delle colpe sul primo gol? "Milinkovic non ha quella reattività. Lui in quell'occasione è troppo schiacciato sulla linea di porta, doveva stare almeno due metri fuori. Là, se sei reattivo, ci arrivi con una mano e provi a metterla su, ma un portiere di 2,02 metri non può avere la reattività di Meret o di un altro portiere meno fisico", le parole dell'ex portiere del Napoli Gennaro Iezzo.