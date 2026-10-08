De Bruyne e McTominay alternativi? Marianella: “Sorprendente, per me devono giocare entrambi”

Marianella analizza il Napoli e non ha dubbi sulla convivenza tra De Bruyne e McTominay: entrambi devono essere titolari.

Il rendimento di Kevin De Bruyne con il Belgio ha riaperto inevitabilmente il dibattito sul suo utilizzo nel Napoli di Massimiliano Allegri. A soffermarsi sulla questione è stato Massimo Marianella, giornalista e telecronista, nel corso di Sky Sport 24. Secondo Marianella, il belga può mostrare anche in azzurro le qualità espresse con la propria Nazionale: “Io penso che potenzialmente possa farle anche nel Napoli. Credo che le vedremo nel Napoli. La prima stagione forse non è stato utilizzato al massimo del suo potenziale. Certamente è stato condizionato dall'infortunio. Io mi aspettavo di trovarlo titolare nella partita a Milano contro l'Inter e mi ha stupito vedere che non lo fosse”. Le ultime prestazioni internazionali potrebbero rappresentare un'indicazione importante anche per Allegri: “Credo che queste partite con il Belgio abbiano aperto una finestrella anche nel Napoli, per rendersi conto di avere un giocatore superiore, o dal potenziale superiore rispetto a quello che hanno visto e avuto finora. Quindi mi aspetto che anche queste partite gli permettano di avere un utilizzo superiore”.

Marianella su De Bruyne e McTominay: “Due maglie da titolari, devono giocare entrambi”

Il vero nodo riguarda la convivenza tra De Bruyne e Scott McTominay, spesso considerati alternativi nel Napoli. Marianella ha invece un'idea molto chiara sulla posizione dei due centrocampisti: “Io ho sempre visto e commentato per tanti anni un McTominay a tutto campo, che ha fatto anche il difensore centrale, che quindi partiva più dietro, e un De Bruyne che partiva più avanti o, se vuoi, più largo, ma sempre in un reparto offensivo. Se mi chiedi, io sono abituato a vedere De Bruyne più avanti e McTominay che arriva da dietro”. Proprio per le loro caratteristiche differenti, il telecronista non vede la necessità di scegliere tra i due: “È sorprendente che siano stati visti come alternativi. Io non avrei nessun dubbio: ho De Bruyne e McTominay, queste sono due maglie da titolari e giocano tutte e due”.