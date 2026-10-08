Marianucci ammette: "Uscita dal basso? Mi piace, segni di più e gli altri si stancano"

"Ora sto bene, da questa settimana sono rientrato in gruppo, sono pronto per sabato. Manco al Maradona da tempo e sono molto contento di ripartire". Lo ha detto Luca Marianucci, difensore del Napoli, intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "L'infortunio è arrivato a fine ritiro, nel momento peggiore, dopo un mese di lavoro importante, ma l'ho presa con filosofia per rendere i tempi di recupero minori e l'aiuto dei compagni e dei tifosi stato fondamentale. Ho avvertito la loro vicinanza e questo mi ha aiutato a rientrare al meglio".

"Ripartenza dal basso? A me piace molto giocare la palla e fraseggiare con i compagni. Il ruolo dei difensori sta cambiando ma noi come prima cosa dobbiamo difendere e rendere più tranquilla la manovra per chi sta davanti. Poi, ripeto, il gioco dal basso ti dà più possibilità di far gol e così gli altri corrono per inseguirti provando a toglierti palla".