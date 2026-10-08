Marianucci esalta Allegri: "Grande rapporto umano e crea entusiasmo, ma in campo è tosta!"

"Ora sto bene, da questa settimana sono rientrato in gruppo, sono pronto per sabato. Manco al Maradona da tempo e sono molto contento di ripartire". Lo ha detto Luca Marianucci, difensore del Napoli, intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "L'infortunio è arrivato a fine ritiro, nel momento peggiore, dopo un mese di lavoro importante, ma l'ho presa con filosofia per rendere i tempi di recupero minori e l'aiuto dei compagni e dei tifosi stato fondamentale. Ho avvertito la loro vicinanza e questo mi ha aiutato a rientrare al meglio".

"Allegri? Il rapporto personale con tutta la squadra è molto importante. E' attento alla parte fuori dal campo, tiene sempre l'entusiasmo alto ma poi in campo si fa sentire, gli allenamenti sono tosti, è giusto sia così".