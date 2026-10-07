Inter, Marotta: “Triplete? È un sogno e i sogni si possono realizzare"

Beppe Marotta non nasconde le ambizioni dell’Inter: “Il dovere è far bene, il diritto è sognare”.

Beppe Marotta, presidente dell’Inter, è stato tra i protagonisti del Premio Gentleman a Milano. Il dirigente nerazzurro ha ripercorso il suo percorso nel mondo del calcio, indicando nella passione il motore della sua carriera: “Tutto nasce da un valore, che ritengo molto importante: la passione. Ho realizzato il mio sogno da bambino e oggi ne sono estremamente felice”.

Il presidente dell’Inter si è poi soffermato sulla ripresa del campionato dopo la lunga pausa e sulle incognite legate a un calendario particolare: “Quest’anno il calendario è particolare. Va anche sperimentato l’effetto di questa sosta. È una sperimentazione che deve essere accettata come tale. Poi, comunque, durante la settimana si lavora per portare avanti la squadra”.

Infine, Marotta non ha nascosto le ambizioni dell’Inter di fronte alla possibilità di inseguire il Triplete: “Intanto ci godiamo il 2010. Questo è un sogno e i sogni si possono realizzare. Il dovere è quello di far bene, il diritto è quello di sognare”.