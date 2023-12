Mazzarri a Mediaset: "Risultato indiscutibile, potevamo segnare di più! Ecco dove siamo migliorati"

Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, dopo la vittoria contro lo Sporting Braga e la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League

TuttoNapoli.net

Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, dopo la vittoria contro lo Sporting Braga e la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League è intervenuto al microfono di Mediaset Infinity+: "Sono contento soprattutto perché non abbiamo preso gol. Anche se qualche azione l'hanno fatta, la marcatura è migliorata nell'area di rigore. Abbiamo fatto degli errori che correggeremo, ma sono contento dell'equilibrio che avevamo mentre attaccavamo, siamo stati bravi a chiudere su tutte le ripartenze contro una squadra tecnica come il Braga e non era facile".

Stasera non è girato tutto storto. "Sì, perché ce lo meritiamo, non può andare sempre in quella maniera in cui è andata finora. Abbiamo avuto delle occasioni nitide con Zielinski, Anguissa e non solo, potevamo fare gol con ancora maggiore facilità. Sul risultato non c'è neanche da discutere".