Riecco McTominay! Allegri annuncia: "Sarà convocato e potrà fare 20-30 minuti!"

Il bell'annuncio di Massimiliano Allegri: Scott McTominay ci sarà in Napoli-Frosinone e nella ripresa potrà trovare minuti in campo.

Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, in conferenza stampa ha fornite le ultime dall'infermeria, soffermandosi anche su Scott McTominay: "McTominay verrà convocato, avremo a disposizione un giocatore per 20-30 minuti. Nell'arco della stagione ci sono gli infortuni, abbiamo perso Vergara e Favasuli, ma Olivera entro 4-5 giorni massimo una settimana dovrebbe essere ok. Anguissa sta recuperando. In difesa rientra Marianucci, Beukema sta bene, Badiashile è cresciuto molto, c'è Marin, su quello non sono per nulla preoccupato".

Allegri verso il Frosinone

"Affrontiamo una squadra come il Frosinone che sta facendo bene, corre, ha buona tecnica, ma domani dobbiamo portare a casa la vittoria per preparare bene la partita anche col Villarreal. Inizia un mese importante, recuperiamo McTominay, altrimenti li ritroveremo più avanti e quindi le attenuanti e gli alibi non ci sono, ma scenderemo in campo con la consapevolezza e la responsabilità dell'importanza della partita ma serviranno umiltà e rispetto del Frosinone. Poi dipenderà da chi giocherà, dai cambi che mi possono portare anche in prospettiva di martedì".