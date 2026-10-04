Idoneità McTominay, Alvino: “Da Castel Volturno spira un vento di grande ottimismo"

Grande ottimismo a Castel Volturno per McTominay: martedì l’esame per l’idoneità che può avvicinare il ritorno in gruppo.

Filtra grande ottimismo da Castel Volturno sulle condizioni di Scott McTominay. Il centrocampista scozzese è atteso martedì dagli accertamenti per l’idoneità fisica, passaggio fondamentale per poter tornare ad allenarsi insieme ai compagni. Dopo le diverse indiscrezioni circolate negli ultimi giorni sui tempi di recupero, Carlo Alvino, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha raccontato le sensazioni che arrivano direttamente dall’ambiente azzurro. Dirigenza, staff tecnico e staff medico sarebbero fiduciosi in vista dell’esame, anche se naturalmente sarà necessario attendere l’esito dei controlli prima di stabilire i successivi passi verso il ritorno in campo.

McTominay verso gli esami per l’idoneità, da Castel Volturno filtra grande fiducia

Alvino ha voluto distinguere le informazioni in suo possesso dalle numerose ricostruzioni circolate sul recupero dello scozzese: “La notizia che mi piace riportare riguarda Scott McTominay perché si stanno leggendo e dicendo tante cose. Per l’amor di Dio, non mi permetto di entrare nel merito, ognuno ha le sue fonti e ognuno scrive quello che a giusta ragione sa e quindi non punto l’indice contro nessuno, ma il Napoli, e quando dico il Napoli parlo proprio del Napoli inteso come entità tra dirigenti, staff tecnico e staff medico, è molto fiducioso su quello che sarà martedì l’esame per l’idoneità. Quindi diciamo che da Castel Volturno, almeno su Scott McTominay, spira un vento di grande ottimismo. Questo mi sento di poterlo dire”.