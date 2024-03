Medico Georgia: "Kvaratskhelia ha elongazione adduttore e crampi nei muscoli della tibia"

Dato Kharabadze, il medico sociale della nazionale georgiana, non è molto fiducioso su un immediato recupero dell'attaccante del Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dato Kharabadze, il medico sociale della nazionale georgiana, non è molto fiducioso su un immediato recupero dell'attaccante del Napoli. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta alcune delle sue dichiarazioni. «Kvaratskhelia ha un’elongazione dell’adduttore e accusa crampi in entrambi i muscoli della tibia. Il giocatore si sente bene e tra pochi giorni potrà allenarsi a pieno regime». Quindi, non sarà subito in condizioni ottimali e la sua presenza dal primo minuto contro i bergamaschi è decisamente in discussione.