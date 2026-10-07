Messi, addio all’Argentina con un pensiero per Maradona: “Ci ha aiutato anche dal cielo”

Messi saluta l’Argentina dopo 21 anni e dedica un pensiero speciale a Maradona.

La storia di Lionel Messi con l’Argentina si è chiusa nella notte del 6 ottobre 2026, a oltre ventuno anni dal debutto del 17 agosto 2005. Dal cartellino rosso ricevuto dopo appena un minuto nella sua prima apparizione fino all’ultima notte al Monumental di Buenos Aires, davanti a 85mila persone in lacrime. Un addio reso ancora più speciale dal 3-0 contro il Benin, con Messi protagonista con un gol e due assist, uno dei quali per Nico Paz. Il giorno dopo la sua ultima partita con la Selección, la Pulce ha affidato a Instagram un lungo messaggio: “Ieri è stata la mia ultima partita e già mi manca indossare la maglia biancoceleste. So di stare prendendo la decisione giusta. È stato un percorso incredibile, pieno di gioie e anche di qualche tristezza, ma ho ben chiaro che ogni passo che ho fatto ne è valso la pena. E mi sono rimaste molte cose da dire. Mi è impossibile esprimere tutto ciò che provo in poche parole o in un post”. Un pensiero speciale è andato alla famiglia: “Questo viaggio sarebbe stato impossibile senza la mia famiglia, che è sempre stata al mio fianco e mi ha sostenuto, soprattutto nei momenti difficili, quando ne avevo più bisogno”.

Messi ricorda Maradona nel giorno dell’addio

Nel suo messaggio Messi ha voluto ricordare anche Diego Armando Maradona, che prima gli lasciò idealmente in eredità la maglia numero 10 e poi lo allenò con l’Argentina: “Sono stati imprescindibili anche i miei amici, tutti i compagni e gli allenatori che ho avuto, insieme ai rispettivi staff tecnici. Non voglio dimenticarmi di Diego, che ha messo il nostro Paese dove meritava di stare e che, come dico sempre, ci ha aiutato stando qui con noi e anche dal cielo, in ogni passo che abbiamo fatto”. Infine, il ringraziamento ai club e a tutti coloro che hanno accompagnato il suo lunghissimo viaggio con la Selección: “Grazie ai club in cui ho giocato, per aver rispettato sempre i miei sentimenti e avermi permesso di dedicarmi al mio Paese quando toccava indossare la maglia della Selección. E, naturalmente, grazie a Dio: senza la sua guida e la sua volontà, non staremmo neanche sognando di essere arrivati fin qui. Sono un uomo grato. Vi voglio molto bene, mi mancherete e vi ringrazierò sempre per essere stati al nostro fianco, al mio fianco”.