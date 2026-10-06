Monelli sul gol di Ndour con l'Italia U21: "Il mio in Fiorentina-Napoli era da più vicino"
Il gol di Ndour con l’Italia Under 21 ha riportato alla memoria di Paolo Monelli una rete molto simile realizzata dall’ex attaccante della Fiorentina contro il Napoli. Intervenuto a Radio FirenzeViola, Monelli ha commentato la prodezza del giovane azzurro, tornando anche sul proprio passato con la Nazionale Under 21: “Anche io ho fatto diversi gol in Under 21. Sono contento che gli ascoltatori e i tifosi si ricordino ancora della rete al Napoli”.
La rete del 1987 in Fiorentina-Napoli
Il riferimento è al gol segnato da Monelli il 4 gennaio 1987, durante Fiorentina-Napoli. L’ex attaccante ha spiegato le differenze tra le due conclusioni: “Quello di Ndour è un gol arrivato da una distanza maggiore, io ero più decentrato e Garella, il portiere del Napoli, era a trenta metri dalla porta. Era una delle ultime azioni e vincevamo, il portiere era fuori dai pali, lo vidi e in un centesimo di secondo provai quella soluzione. Lì è tutto istinto, alzai la testa e calciai subito, non pensi a quello che stai facendo. Da fuori poi magari sembra facile anche quello di Ndour a qualcuno, poi però devi essere lì e avere quell'idea. Il suo poi è stato un calcio pulito e preciso, devi avere anche i piedi per fare una roba del genere”.
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