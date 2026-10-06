Monelli sul gol di Ndour con l'Italia U21: "Il mio in Fiorentina-Napoli era da più vicino"

Paolo Monelli ha commentato il gol di Ndour con l’Italia Under 21, ricordando la rete realizzata nel 1987 in Fiorentina-Napoli.

Il gol di Ndour con l’Italia Under 21 ha riportato alla memoria di Paolo Monelli una rete molto simile realizzata dall’ex attaccante della Fiorentina contro il Napoli. Intervenuto a Radio FirenzeViola, Monelli ha commentato la prodezza del giovane azzurro, tornando anche sul proprio passato con la Nazionale Under 21: “Anche io ho fatto diversi gol in Under 21. Sono contento che gli ascoltatori e i tifosi si ricordino ancora della rete al Napoli”.

La rete del 1987 in Fiorentina-Napoli

Il riferimento è al gol segnato da Monelli il 4 gennaio 1987, durante Fiorentina-Napoli. L’ex attaccante ha spiegato le differenze tra le due conclusioni: “Quello di Ndour è un gol arrivato da una distanza maggiore, io ero più decentrato e Garella, il portiere del Napoli, era a trenta metri dalla porta. Era una delle ultime azioni e vincevamo, il portiere era fuori dai pali, lo vidi e in un centesimo di secondo provai quella soluzione. Lì è tutto istinto, alzai la testa e calciai subito, non pensi a quello che stai facendo. Da fuori poi magari sembra facile anche quello di Ndour a qualcuno, poi però devi essere lì e avere quell'idea. Il suo poi è stato un calcio pulito e preciso, devi avere anche i piedi per fare una roba del genere”.