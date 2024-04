Napoli su Buongiorno, l'ex allenatore: "Sta avendo una crescita alla Bremer"

TuttoNapoli.net

© foto di Cristiano Mazzi/Image Sport www.imagepho

Moreno Longo, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Buongiorno è cresciuto in questi anni, si è ritagliato uno spazio anche in nazionale ed i suoi margini di miglioramento non sono finiti. Con Juric, lavorando con questo sistema di accettare l’uno contro uno, sta valorizzando le sue caratteristiche come fece Bremer. Il suo step sarà quello di lavorare a questi livelli con un metodo tattico con una linea a quattro.

Settore giovanile? Credo molto sul lavoro fatto coi giovani, ma servono anche le strutture e poi servono i tecnici che li valorizzino. Abbiamo un club in Italia che lavora benissimo coi giovani e si autofinanzia, è l’Empoli che vive di questo. I settori giovanili del Barcellona ed altri club hanno una forza economica diversa, ma la realtà Empoli fa capire quanto sia importante facendo una politica giovanile”.