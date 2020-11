Obodo shock: "Mi hanno rapito di nuovo e rinchiuso per 4 ore nel bagagliaio di un'auto"

L'ex centrocampista di Fiorentina e Perugia, Christian Obodo, è stato nuovamente rapito e successivamente rilasciato. I fatti sono avvenuti nella giornata di ieri ed è lo stesso Obodo a raccontare a Brila FM di essere stato prima derubato dei suoi averi, infine richiusto nel bagagliaio di un auto per quattro ore e portato in un bosco. "È stata una situazione spiacevole. Essere richiuso per quattro ore nel bagagliaio di una macchina e al caldo. I rapitori mi hanno persino detto di come hanno perso soldi alle scommesse sulla partita della Nigeria. Non mi hanno fatto male né minacciato ma non capisco perché qualcuno voglia sempre farmi vivere situazioni del genere". Ricordiamo che Obodo fu già rapito nel 2012 e per queste ragioni ha ammesso di essere intenzionato a emigrare.