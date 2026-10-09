Orsi: "Non immagino la Champions senza il Napoli. Ma serve fare mercato"

Nando Orsi, ex portiere della Lazio e oggi opinionista tv, è intervenuto a Televomero per fare il punto sul momento del Napoli. Gli azzurri sono a cinque punti dalla zona Champions, ma per Orsi la stagione è appena cominciata e il campionato può ancora riservare diverse sorprese. L’ex numero uno biancoceleste non ha dubbi sull’esito finale: “Io non posso pensare ad un Napoli senza Champions e quindi io penso proprio che alla fine si andrà avanti”. Una fiducia che arriva in una fase complicata, con un avvio di campionato sotto le attese, soli 7 gol segnati nelle prime cinque giornate e un’infermeria ancora affollata.

“A gennaio serve fare mercato”

Orsi, però, invita la società a non restare ferma. Il mercato di gennaio, secondo l’opinionista, dovrà servire a intervenire sulla rosa, che le tante assenze hanno reso corta in diversi reparti, dalle fasce al centrocampo. “A gennaio serve fare mercato, serve prendere qualche giocatore”, ha dichiarato. Un messaggio che si inserisce nel dibattito sulle esigenze tecniche di Allegri, chiamato a gestire un tour de force senza poter contare su tutti gli effettivi. La priorità resta il campo, a cominciare dalla sfida di domani con il Frosinone, ma il Napoli dovrà presentarsi alla riapertura delle trattative con le idee chiare per rinforzare un gruppo che ha ambizioni importanti.