Perinetti su Ibrahimovic: "Lo svedese va contro le leggi della fisica. Ma gestirlo è un problema"

Giorgio Perinetti, ex ds del Genoa, è intervenuto a TMW Radio durante 'Stadio Aperto' parlando di Ibrahimovic: "Ibra è una grande suggestione. Va contro le leggi fisiche vista l'età che ha, ma non so chi in Italia possa permettersi un personaggio del genere. Non può essere un attaccante che inserisci in un reparto, non si mette lì a fare il 4°. Si reputa il migliore al mondo. Gestirlo può diventare un problema".