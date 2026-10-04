Pjanic difende Allegri: “La Juve vinse quegli Scudetti anche grazie a lui”

Miralem Pjanic difende Allegri dalle critiche e ne esalta il lavoro alla Juventus: per l’ex centrocampista fu decisivo nei successi bianconeri

Il rapporto tra Miralem Pjanic e Massimiliano Allegri resta uno dei legami più significativi dell’esperienza del bosniaco alla Juventus. L’ex centrocampista bianconero, intervenuto al Festival dello Sport di Trento, ha ricordato il peso avuto dal tecnico nella costruzione di una squadra vincente e nella sua stessa crescita tattica, difendendolo anche dalle critiche ricevute nel corso degli anni:

"Tutti i giocatori che sono stati in quella squadra lì, possono solo parlare bene di Max. Allegri è un grande allenatore, a volte riceve critiche secondo me anche molto ingiustificate. Quegli anni di successo in gran parte sono grazie a lui. Max è stato molto importante, a tutta la squadra era riuscito a dare compattezza. Quegli anni lì sembrava che fosse facile vincere per noi, ma non era così: dipendeva da lui. Mi ha fatto diventare un altro calciatore, più serio e ordinato in campo. Per me è stato molto importante, siamo amici ancora oggi, gli auguro il meglio per la sua carriera".