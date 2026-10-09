Pressione già massima, Allegri: “Non ci sono alibi, l’obiettivo è battere il Frosinone”

"Inizia un mese importante, recuperiamo McTominay, altrimenti li ritroveremo più avanti e quindi le attenuanti e gli alibi non ci sono, ma scenderemo in campo con la consapevolezza e la responsabilità dell'importanza della partita ma serviranno umiltà e rispetto del Frosinone. Poi dipenderà da chi giocherà, dai cambi che mi possono portare anche in prospettiva di martedì". Così Max Allegri oggi in conferenza stampa pre-Frosinone.

Come si gestisce l'ansia da risultato?

"L'ansia non deve esserci, ma voglia ed applicazione. L'obiettivo è di fare 3 punti contro una buona squadra, il risultato positivo poi ti fa vedere le cose diversamente e con i 3 punti devi essere bravo a fare un filotto di vittorie per restare agganciati alle prime 4. Poi la Champions è un obiettivo importante, ma una alla volta: pensiamo al Frosinone".