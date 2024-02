Rambaudi: “Mazzarri ha commesso un solo errore contro il Milan”

L'ex calciatore Roberto Rambaudi, nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, ha parlato della sconfitta del Napoli contro il Milan a San Siro

L'ex calciatore Roberto Rambaudi, nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, ha parlato della sconfitta del Napoli contro il Milan a San Siro: “Nei primi 20′ ho visto una squadra che si è imposta in casa del Milan, poi c’è stato un errore difensivo che a questi livelli si paga. L’unico errore di Mazzarri è imputabile a una sostituzione effettuata nel secondo tempo: Simeone ha fatto una buona gara e nella ripresa è mancato spessore fisico davanti, Raspadori è stato inesistente, seppur tecnicamente sia bravo. Sul gol sono due gli errori: il primo è di Ostigard che si allarga troppo sulla destra per chiudere Leao, il secondo di Rrahmani che segue Giroud invece di scappare all’indietro per coprire sull’inserimento di Theo Hernandez. Gollini? Magari poteva uscire prima, ma non vedo errori del portiere.

Secondo me, se Mazzarri trova degli accorgimenti il Napoli può ancora lottare per la Champions League. La prestazione mi lascia sensazioni positive”.