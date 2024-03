Rampulla svela: "Paulo Sousa poteva andare al Napoli, oggi non sarebbe al 9° posto"

L'ex portiere della Juventus e ora preparatore Michelangelo Rampulla, ospite di TvPlay, ha parlato della accostamento passato di Paulo Sousa al Napoli

L'ex portiere della Juventus e ora preparatore Michelangelo Rampulla, ospite di TvPlay, ha parlato di Paulo Sousa, in passato accostato al Napoli: "Fino a novembre ho allenato Ochoa alla Salernitana che è alto 1.83. Ottimo portiere che molto probabilmente farà il sesto mondiale con il Messico. Ok non con la Germania ma comunque un risultato importante. Ero nello staff di Paulo Sousa alla Salernitana e vi posso dire che è un allenatore molto preparato tatticamente. Alla Fiorentina fece benissimo poi andò via per divergenze sul mercato con la società.

Poteva andare al Napoli? Sì, poi non si fece nulla. Le cose al Napoli sarebbero andate diversamente con lui in panchina? Non so, non era facile ripetersi ma forse non sarebbe stato ora nono in classifica. Non so perché non è andato al Napoli”, ha detto chiudendo l'argomento Paulo Sousa".

Su Tudor, rivelazione tra i suoi ex compagni, fresco di matrimonio con la Lazio: "Non avrei pensato che lui potesse fare l’allenatore quando era mia compagno di squadra. Di Conte, Deschamps sì. Come calciatore poteva fare di più Tudor, non ha espresso tutte le sue qualità. Da allenatore sta facendo benissimo, davvero”.