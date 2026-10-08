Renica: "A Genova ha spaccato la partita, perché Allegri non lo ha schierato più?"

Si parla di Napoli e dell'attesa per la gara contro il Frosinone. E si parla di difesa. A Stile TV, nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra”, è intervenuto Alessandro Renica, ex calciatore: “Maradona scelse Napoli e questo è bellissimo! Con i prezzi di oggi, chissà quanto guadagnerebbe uno come lui oggi. E’ stata una favola giocare a Napoli ed aver conosciuto un pubblico eccezionale quale è quello napoletano. Allegri ha ereditato una squadra incerottata, ha preso una formazione con 32 infortuni di cui 5/6 molto gravi e fai fatica a recuperarli non diventa facile anche perchè poi il Napoli non è una squadra giovane.

Quindi, qualche attenuante Allegri ce l’ha perchè sta allenando una squadra incerottata. Manca McTominay che l’anno scorso faceva la differenza e lo stesso Anguissa ha perso molto perchè non è quello di uno o due anni fa, altrimenti certo i gol non li avrebbe sbagliati. Una critica ad Allegri però devo muoverla: non capisco perchè Vergara non gioca.

A Genova ha spaccato la partita e se il campo dice queste cose, non si spiega il motivo per cui non mette in campo questi giovani, forti. Si è affidato agli esperti, ma quando un calciatore non è più giovanissimo e si infortuna, difficilmente torna quello di prima. Allegri deve capire che questa squadra è fatta più per attaccare che per difendere per cui non deve ostinarsi a difendere. Il dna degli azzurri è d’attacco. Poi, non ho capito la questione Lucca, è in difficoltà e la maglia del Napoli gli pesa. Il tema della punta è da affrontare, il Napoli ha bisogno di un centravanti che tutte le palle in rete, lo ha sempre avuto”.