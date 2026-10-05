Renica: "Società non ha dato ad Allegri la disponibilità economica fornita a Conte"
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Alessandro Renica, ex difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni de La Repubblica analizzando il mercato degli azzurri e soffermandosi, in particolare, sulle scelte compiute dal club e sulle necessità della squadra di Allegri. L’ex calciatore ha evidenziato una differenza rispetto alla gestione Conte, indicando nell’attacco uno dei reparti che avrebbe avuto bisogno di un ulteriore intervento.
"La società non ha dato ad Allegri la stessa disponibilità economica fornita a Conte. Qualcosa serviva. In che ruolo? Secondo me un attaccante andava comprato. Se Lucca non mi convince? Credo che gli pesi questa maglia. Non ha mai dimostrato. Napoli non è una piazza come le altre".
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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