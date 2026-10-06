Mantova, Ruocco: "Saltavo la scuola per studiare Maradona, sogno la maglia del Napoli"

Ruocco racconta il suo percorso da Napoli al Mantova, le difficoltà superate e il grande sogno di vestire un giorno la maglia azzurra.

Tra i protagonisti dell’ottimo avvio del Mantova c’è Francesco Ruocco, centrocampista offensivo che ha raccontato a Gianlucadimarzio.com un percorso iniziato proprio a Napoli, dove da bambino trascorreva le giornate con il pallone e studiava le immagini di Diego Armando Maradona. “Sono nato con il pallone, tutto è iniziato fra le vie di Napoli, sono cresciuto guardando i video di Maradona. Li vedevo quando mi svegliavo e quando andavo a dormire, a volte saltavo anche la scuola per studiarli”. A dieci anni la svolta, con il trasferimento a Brescia insieme alla famiglia: “I miei genitori hanno lasciato tutto per me e da quel momento ho convissuto con questa responsabilità. Avrei dovuto farcela per loro”.

Ruocco tra le difficoltà, la rinascita e il sogno di tornare al Napoli

Il percorso non è stato semplice. Dopo cinque stagioni il Brescia decise di non proseguire con lui e Ruocco arrivò a pensare di abbandonare il calcio: “Volevo smettere, devo essere sincero. L’ho vissuta malissimo, essermi trasferito e aver fatto trasferire i tuoi genitori per un sogno che vedi svanire. In quei momenti devi resistere. Solo resistere”. La ripartenza è arrivata in Sardegna con la Torres: “In Sardegna ho posto i primi tasselli della mia rinascita ripartendo dalla Serie D”. Poi il Mantova e un’altra fase delicata, affrontata anche grazie alla scelta di chiedere aiuto: “Ho scelto di chiedere aiuto e affidarmi a uno psicologo, mi ha aiutato tantissimo e mi ha permesso di essere me stesso, senza vergogna. Di parlare di me, del mio passato, di ciò che mi faceva stare male”. Un percorso che gli ha permesso di liberarsi dal peso avvertito fin da bambino e di esprimersi anche sul terreno di gioco. Il gol contro la Lazio in Coppa Italia rappresenta finora il punto più alto della sua carriera, ma Ruocco guarda ancora più avanti e non nasconde il desiderio più grande: “Il sogno? Magari un giorno tornare al Napoli per indossare la maglia azzurra”.