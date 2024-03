Sabatini: "Se Acerbi è convinto della sua innocenza dovrebbe denunciare Juan Jesus"

Sandro Sabatini, giornalista Mediaset, ha commentato il caso Acerbi-Juan Jesus ai microfoni di Radio Radio Lo Sport.

Sandro Sabatini, giornalista Mediaset, ha commentato il caso Acerbi-Juan Jesus ai microfoni di Radio Radio Lo Sport: "Se Acerbi è davvero convinto di non aver mai pronunciato quella parola nei confronti di Juan Jesus ed è certo della sua innocenza, dovrebbe dimostrarlo denunciando il brasiliano per diffamazione, perché qui la situazione sta diventando paradossale. Ora Juan Jesus paga anche le colpe di averla inizialmente chiusa in campo".