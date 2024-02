Schwoch: “Non si può togliere Simeone sotto 1-0. Con Mazzarri poche prove di livello"

Nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, l'ex bomber azzurro Stefan Schwoch ha parlato della sconfitta del Napoli contro il Milan a San Siro

TuttoNapoli.net

© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

Nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, l'ex bomber azzurro Stefan Schwoch ha parlato della sconfitta del Napoli contro il Milan a San Siro: “Il Napoli contro il Milan non ha giocato una brutta gara, ma in questo momento gli azzurri sono una squadra che segna poco. Simeone a San Siro ha fatto una buona partita, per me sotto 1-0 non andava sostituito. Questa è stato un errore non da poco da parte dell’allenatore.

Anche secondo me Mazzarri è il meno responsabile della situazione del Napoli, ma quante prestazioni effettivamente di livello ci sono state dal suo arrivo? Sulle prestazioni di Zielinski incide e inciderà molto l’esclusione dalla lista Champions. Cosa serve per risollevare la stagione del Napoli? Il rientro in campo di Osimhen, in questo momento è difficile per i tifosi non essere pessimisti”.