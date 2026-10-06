Scotto: “Allegri ha la fiducia di ADL, ma contro la Roma primo bilancio”

Scotto racconta il vertice De Laurentiis-Allegri: fiducia al tecnico, verifica contro la Roma e mercato di gennaio già al centro dei pensieri

Il Napoli si prepara a tornare in campo dopo una sosta per le Nazionali che ha lasciato in eredità soprattutto nuovi problemi fisici. Sul momento degli azzurri è intervenuto Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, che sul proprio canale YouTube ha fatto il punto sul confronto avvenuto a Castel Volturno tra Aurelio De Laurentiis, Massimiliano Allegri e Giovanni Manna. Scotto esclude che il blitz del presidente possa essere interpretato come un segnale di sfiducia nei confronti dell'allenatore: “Allegri ha la fiducia di De Laurentiis, su questo non ci sono problemi”. Il presidente ritiene che il difficile avvio possa essere superato già dalle prossime partite: “Oggi Allegri ha la fiducia del Napoli e quindi la fiducia significa che De Laurentiis crede che il brutto inizio di stagione, perché non è stato un inizio di stagione positivo, possa essere messo alle spalle e si possa ripartire bene”.

Scotto: “Allegri sotto esame, De Laurentiis farà un primo bilancio contro la Roma”

Il calendario, però, impone risposte immediate. Dopo il Frosinone arriveranno Villarreal e Venezia, prima di un altro appuntamento indicato da Scotto come possibile momento per una prima valutazione complessiva: “Il primo traguardo è il 24 del mese, nella gara contro la Roma, compresa anche quella partita, il big match, gara difficile lì. De Laurentiis farà un primo bilancio anche sull'operato dell'allenatore. Per ora nulla da dire, nulla da aggiungere. Allegri è sotto esame, come lo sono tutti, ma gode della fiducia del presidente”. Nel confronto di Castel Volturno avrebbe avuto un peso importante anche il tema degli infortuni. La sosta ha infatti restituito un Napoli ulteriormente penalizzato dagli stop di Vergara, Favasuli e Olivera. Secondo Scotto, De Laurentiis sarebbe preoccupato dalla continuità con cui si stanno verificando problemi fisici e potrebbe intervenire sull'organizzazione della prevenzione: “Non escludo che De Laurentiis possa rivedere qualcosa ancora per quanto riguarda l'organizzazione sulla prevenzione degli infortuni. Staremo a vedere. In ogni caso il presidente, questo ve lo riporto perché mi risulta, poi magari mi sbaglierò, è sicuramente preoccupato, come lo sono tutti, perché il trend dello scorso anno, della scorsa stagione, non è cambiato ad oggi, purtroppo”.

Il vertice avrebbe affrontato anche il mercato di gennaio. L'idea iniziale di una sessione improntata soprattutto al risparmio potrebbe cambiare qualora emergessero precise necessità tecniche. Una delle situazioni da seguire riguarda Frank Anguissa, in scadenza e senza una trattativa per il rinnovo secondo quanto riferito da Scotto: “Potrebbe essere un giocatore, tra l'altro oggi infortunato pure lui, non si sa neanche quando rientrerà di preciso, in partenza già a gennaio. Insomma, potrebbe chiudere in anticipo la sua esperienza con il Napoli se troverà una squadra disposta a pagare qualcosa per prenderlo”. Tra le possibili destinazioni viene indicato soprattutto il Milan: “Ho sentito parlare anche dell'Inter, ma non mi risulta. Invece sul Milan qualcosa ci potrebbe essere. Il Napoli potrebbe lasciare andare Anguissa, che forse piace al Milan”.

Per l'eventuale sostituzione del camerunese, Scotto fa emergere due profili. Il nome nuovo è quello di Adem Zorgane, centrocampista classe 2000 dell'Union Saint-Gilloise: “È un nome nuovo che non abbiamo ancora fatto, ma che trova riscontri e che possiamo divulgare”. L'altro è Mamadou Coulibaly del Monaco, già seguito dagli azzurri e considerato un profilo interessante anche per l'età: “Secondo me questo è più un profilo che può piacere al Napoli, vale 20 milioni di euro”. Tra emergenza infortuni e prime strategie per gennaio, il presente resta però il campo. E per Scotto la prima risposta dovrà arrivare immediatamente contro il Frosinone: “Adesso la risposta la deve dare Allegri sul campo”.