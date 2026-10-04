Serie A, classifica cross vincenti: domina un mediano del Frosinone. Due azzurri tra i migliori
Dopo le prime cinque giornate di Serie A, è Giacomo Calò a guidare la classifica dei calciatori con il maggior numero di cross vincenti. Il centrocampista del Frosinone, prossimo avversario del Napoli, ha già raggiunto quota 18, staccando nettamente Dimarco, secondo con 14. Alle loro spalle troviamo Barella e De Bruyne, entrambi a quota 9.
Migliori crossatori Serie A: De Bruyne e Politano tra i primi
Il dato mette in evidenza anche la presenza di due calciatori del Napoli nelle prime posizioni. Oltre a De Bruyne, quarto con 9 cross vincenti, c’è infatti Politano, inserito nel gruppo a quota 8 insieme a Dybala, Wesley, Conceicao, Miranda e Valeri. Di seguito la classifica dei cross vincenti dopo cinque giornate.
Giacomo Calò – 18 cross vincenti
Dimarco – 14
Barella – 9
De Bruyne – 9
Dybala – 8
Wesley – 8
Conceicao, Politano, Miranda e Valeri – 8
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