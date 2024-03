Sinatti nominato miglior preparatore atletico: "Ringrazio il Napoli, Spalletti e lo staff"

In occasione dell'evento FIGC Il cronometro d'oro, Francesco Sinatti ha ricevuto il premio come miglior preparatore atlerico

Fonte: FIGC.it

© foto di FIGC.it

In una serata organizzata dalla FIGC a Coverciano, Francesco Sinatti ha ricevuto in premio il Cronometro d'oro come miglior preparatore atletico della scorsa stagione. Nomina importante per il 39enne che corona così l'annata dello scudetto, le sue parole: "Mi sento onorato di aver ricevuto questo premio perché per me ha un valore unico: è assegnato da dei colleghi, che oltretutto devo ringraziare per le preziose informazioni che ci stanno dando sui giocatori che vengono in Nazionale.

Ringrazio mister Spalletti e tutto il suo staff, la società Napoli e lo staff medico. Quindi un ringraziamento particolare a Francesco Cacciapuoti, l’altro preparatore, con cui ho condiviso tante esperienze, soprattutto durante la scorsa stagione. Che dire… mi sento un privilegiato per aver potuto contribuire alla gioia del Napoli".​​​​​