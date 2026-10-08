Sindaco Manfredi: "Tutto pronto per Euro 2032. E ci siamo per il restyling..."

Un altro passo avanti per l'ammodernamento dello Stadio Diego Armando Maradona e per la candidatura di Napoli tra le città italiane di Euro 2032. Il via libera del Cipess al finanziamento da 150 milioni di euro destinato ai lavori sull'impianto di Fuorigrotta rappresenta un passaggio importante. Il sindaco Gaetano Manfredi ha espresso fiducia sul percorso: "Siamo fiduciosi che Napoli, come sta avvenendo per la Coppa America, possa essere pronta anche per l'Europeo di calcio del 2032". L'investimento servirà ad adeguare lo stadio agli standard richiesti per la rassegna continentale.

Il progetto al vaglio di FIGC e UEFA

L'iter è già entrato nella fase di valutazione degli organismi calcistici. "Il progetto è stato già mandato a Figc e Uefa, adesso c'è l'analisi da parte della Uefa con cui già ci eravamo confrontati sul rispetto dei requisiti", ha spiegato Manfredi. La candidatura, però, non riguarda soltanto il Maradona. Per ospitare Euro 2032 sarà necessario adeguare anche i servizi cittadini alle esigenze dell'evento. "Non solo dello stadio ma anche della città perché la partecipazione all'Europeo significa aeroporto, accoglienza, mobilità, alberghi e connettività", ha sottolineato il sindaco. Il percorso verso il 2032 coinvolge dunque l'intero sistema Napoli, chiamato a garantire infrastrutture e servizi adeguati.