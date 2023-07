Spal, Di Carlo soddisfatto: “Buone risposte. Reagito con personalità e sofferto il giusto”

Domenico Di Carlo, allenatore della Spal, al termine del match contro il Napoli terminato 1-1 ha espresso tutta la sua soddisfazione

Domenico Di Carlo, allenatore della Spal, al termine del match contro il Napoli terminato 1-1 ha espresso tutta la sua soddisfazione: “Sono sicuramente soddisfatto per quello che è stato l’atteggiamento della squadra. Dopo dieci giorni di lavoro le risposte a livello di carattere e mentalità ci sono state, soprattutto quando si trattava di difendere, mentre chiaramente dobbiamo migliorare dal punto di vista offensivo. Il Napoli quando accelerava ci metteva in difficoltà ma è normale: è calcio d’agosto e in questi casi mi piace anche vedere come risponde la squadra in queste situazioni. Noi abbiamo reagito con personalità soffrendo quando c’era da soffrire: il gruppo si è compattato giorno dopo giorno e oggi ne abbiamo avuto la prova.

In campo abbiamo schierato tanti giovani perché li abbiamo voluti, li abbiamo valutati e hanno dato buone risposte. Puletto ha grandi qualità, è estroso e l’abbiamo visto nella punizione che ha tirato (ride, ndr). È stato e è molto furbo, poi è chiaro che deve migliorare tantissimo e ci sono margini per lui come per tutti. Ma quando vedi questi gol è anche bello fargli i complimenti”.